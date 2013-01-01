إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أصيب 6 من أسرة واحدة في سوهاج، بكدمات وجروح متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا بسوهاج.



وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول: "شيماء. م ٣٥ سنة سحجات وكدمات بالجسم، جومانا. م ٧ سنوات اشتباه كسر بالساق الأيسر، محمد. ا ٤٥ سنة جرح رضي بالرأس ١٥ سم واشتباه كسر بالذراع الأيمن، يوسف. م - ١٣ سنة اشتباه كسر بالساقين، مكة. م - ١١ سنة سحجات وكدمات بالجسم، شيماء. م ٣ سنوات اشتباه كسر بالعمود الفقري"، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالأسرة على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا في سوهاج.



ةتم فرض كردون أمني عقب رفع آثار الحادث من الطريق، وتحويل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بسيارتي إسعاف؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.



وحٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.