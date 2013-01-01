 إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج - بوابة الشروق
الإثنين 26 يوليه 2021 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 9:51 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 9:51 م
أصيب 6 من أسرة واحدة في سوهاج، بكدمات وجروح متفرقة في الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول: "شيماء. م ٣٥ سنة سحجات وكدمات بالجسم، جومانا. م ٧ سنوات اشتباه كسر بالساق الأيسر، محمد. ا ٤٥ سنة جرح رضي بالرأس ١٥ سم واشتباه كسر بالذراع الأيمن، يوسف. م - ١٣ سنة اشتباه كسر بالساقين، مكة. م - ١١ سنة سحجات وكدمات بالجسم، شيماء. م ٣ سنوات اشتباه كسر بالعمود الفقري"، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالأسرة على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا في سوهاج.

ةتم فرض كردون أمني عقب رفع آثار الحادث من الطريق، وتحويل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بسيارتي إسعاف؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وحٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك