تشكيل لجنة هندسية لفحص أوتوبيس سقط في ترعة المريوطية

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في سقوط أوتوبيس بترعة المريوطية في البدرشين، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، كما صرحت بدفن جثث الضحايا، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأوتوبيس، وكتابة تقرير واف عنه؛ لمعرفة أسباب الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، وتبين أن الأوتوبيس كان يستقله عمال شركة، وخلال عودتهم من العمل وقع الحادث.

وبينت التحريات الأولية أن وقوع الحادث نتيجة انفجار إطار الأتوبيس، مما أدى إلى انحرافه عن الطريق، واصطدامه بعامود كهرباء وسقوطه في ترعة المريوطية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، بانقلاب سيارة في مياه ترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب أوتوبيس بمياه الترعة، نتيجة انفجار الإطار، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.