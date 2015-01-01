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الصناعة الألمانية تتوقع نقصا طويل الأمد في الغاز

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 1:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 1:28 م

يتوقع القطاع الصناعي في ألمانيا نقصا طويل الأمد في الغاز على مستوى أوروبا.

وقال فولفجانج نيدرمارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، اليوم الثلاثاء في برلين في ضوء الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي: "هذا الاختبار للتضامن الأوروبي يجب أن يُظهر لبوتين أن الاتحاد الأوروبي متكاتف في حالة الطوارئ"، مؤكدا أن خطة الطوارئ للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة للتضامن الأوروبي، وتابع: "لا يمكن حل أزمة الطاقة الحادة إلا معا على المستوى الأوروبي. من المهم الوقوف في وجه المعتدي الروسي بحزم وعلى نحو مشترك، بدلا من الاستمرار في حرب الخنادق القديمة".

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلى تخفيف تداعيات التوقف الكلي المحتمل للإمدادات من روسيا، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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