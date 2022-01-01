تعديل قواعد تراخيص محطات الطاقة الخاصة في جنوب أفريقيا

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا في خطاب عبر التلفزيون اليوم الاثنين، إن كمية الكهرباء الجديدة التي تم شراؤها عبر المزايدة السادسة لمحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستزيد بمقدار الضعف إلى 5200 ميجاوات، مع تخفيف شروط تراخيص بناء محطات توليد الكهرباء التابعة للقطاع الخاص.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رامافوسا أعلن في خطابه عدة خطوات تستهدف معالجة أزمة نقص إمدادات الكهرباء في البلاد، ومنها زيادة ميزانية الصيانة لدى شركة الكهرباء الحكومية إيسكوم التي تنتج أغلب إنتاج الكهرباء في جنوب أفريقيا.

كما تعتزم الحكومة فتح باب تلقي المقترحات بشأن بطاريات تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي فيما بعد.

كما تسعى الحكومة إلى تحفيز الأسر والشركات على تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني للاستفادة من إنتاج الكهرباء من هذه الألواح.