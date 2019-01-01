وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ اليوم زيارة للتشيك وسلوفاكيا

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تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء، زيارة لجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وتعتزم الوزيرة إجراء محادثات هناك حول حرب أوكرانيا وعواقبها، من بين أمور أخرى.

وتتولى جمهورية التشيك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر منذ الأول من يوليو الجاري. وتتعاون ألمانيا مع شركاء كل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وتستقبل التشيك 15 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2" مقابل تسليم 20 دبابة من طراز "تي-72" السوفيتي إلى أوكرانيا.

وأرسل الجيش الألماني إلى سلوفاكيا سربين مضادين للطائرات من طراز باتريوت مع حوالي 300 جندي. وكانت الحكومة السلوفاكية قد أرسلت في السابق أنظمة دفاع جوي سوفيتية من طراز "إس - 300" إلى أوكرانيا.

وفي ضوء حرب أوكرانيا انتشر حوالي 300 جندي مشاة من الجيش الألماني في سلوفاكيا لدعم الشركاء الشرقيين في حلف الناتو.

وإلى جانب المحادثات السياسية، ستزور بيربوك نصب "ليديس" التذكاري في التشيك، حيث قُتل ما يقرب من 200 من سكان البلدة في عمل انتقامي من قبل المحتلين الألمان في الحرب العالمية الثانية.