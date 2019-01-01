المرشحان لرئاسة وزراء بريطانيا يتبادلان الاتهامات في أول مناظرة تلفزيونية

هاجم المتنافسان المتبقيان على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل، ريشي سوناك وليز تراس، الخطط الاقتصادية لبعضهما البعض مع استمرارهما في مهاجمة بعضهما البعض خلال أول مناظرة تلفزيونية وجها لوجه مساء الاثنين.

وقال وزير الخزانة السابق سوناك أنه "لا يوجد شيء محافظ" حول نهج تراس وأن هذا لن يمنح الحزب "أي فرصة على الإطلاق" للفوز في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

بدورها، أشارت وزيرة الخارجية تراس إلى أن منافسها سيقود البلاد إلى الركود، مضيفة أنها ستضع خطة للنمو الاقتصادي "على الفور" إذا أصبحت رئيسة للوزراء .

وقال سوناك إنه يود التأكد من أن حكومته لديها "دائما" سياسات معمول بها لدعم الأشخاص خلال أزمة تكلفة المعيشة.

وقالت تراس إن خططها ستشهد بدء الحكومة في سداد الديون في غضون ثلاث سنوات، ورد سوناك قائلا: "لقد وعدتِ بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة .. 40 مليار جنيه إسترليني إضافية للاقتراض".

وأضافت تراس: "لا توجد دولة أخرى تفرض ضرائب في هذه اللحظة، فقد وصفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سياسات ريشي بأنها انكماشية. يعني هذا أنه سيؤدي إلى ركود.. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".