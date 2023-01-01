مصدر بالكهرباء: لم يتم تحديد موعد انتهاء تخفيف الأحمال حتى اللحظة

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد انتهاء خطة تخفيف الاحمال التى أعلنتها الحكومة المصرية منذ أيام الماضية، لافتا إلى الاتفاق على عدم تخفيف الأحمال عن القطاع الأكبر وهو القطاع الصناعي والمرافق العامة، والذي يمثل الضغط الأكبر على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل حاليا على توفير كميات من الوقود اللازمة لتوريد محطات التوليد والإنتاج الخاصة بوزارة الكهرباء.

ولفت إلى استمرار شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في أعمال تخفيف الأحمال لحين عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها وانخفاض الضغط على الشبكة، وبالتالي انخفاض كميات الوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة.

وأكد أن وزارة الكهرباء لديها بنية تحتية قوية، وتسعى لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل، إلى تجاوز تلك الأزمة.