تشكيل هجومي للمصري أمام الأهلي

أعلن علي ماهر، مدرب فريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي، على استاد برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز من 26 مباراة، بينما يتواجد المصري بالمركز الثالث بـ 52 نقطة من 30 مباراة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "محمود جاد، صلاح محسن، سمير فكري، عمرو موسى، ميدو جابر، حسين فيصل، محمود حمادة، عمرو سعداوي، محمد الشامي، معتز الزدام، محمد دبش".

على مقاعد البدلاء: "محمد شحاتة، حسن علي، فخر الدين بن يوسف، عبد الرحيم دغموم، يوسف الجوهري، إيزي إيميكا، حسام حسن، أحمد فؤاد، أحمد أشرف".