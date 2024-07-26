نتنياهو يحظى بترحيب حار من ترامب بعد مطالبة هاريس له بإنهاء حرب غزة

حظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترحيب حار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بداية لقائهما في ولاية فلوريدا اليوم الجمعة، وذلك بعد أقل من يوم من تلقي الزعيم الإسرائيلي توبيخا واضحا من المرشحة الرئاسية كامالا هاريس في واشنطن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ترامب قوله وهو يرحب بنتنياهو وزوجته سارة في منزله في مارا لاجو:" إنه لشرف بالغ لي.. تفضل بالدخول".

وظهر ترامب ونتنياهو متشابكي اليدين ورفعا إبهاميهما أمام الكاميرات.

وسافر نتنياهو إلى مارالاجو سعيا إلى إصلاح العلاقات مع الرئيس السابق وربما المستقبلي للولايات المتحدة، وإلى حشد الجمهوريين لدعم خطته للاستمرار في حربه ضد حركة حماس.

يشار إلى أن ترامب كان قد غضب من نتنياهو في عام 2020 عندما هنأ الرئيس الحالي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة التي زعم ترامب أنها سرقت منه.