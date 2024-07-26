الأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسرا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسرا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوكالة الأممية في منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، حول النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسرا.

وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.

وأكدت أن أيا من تلك الأماكن ليس آمنا "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه".

وفي آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 39 ألفا و175 شهيدا، والمصابون إلى 90 ألفا و403 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.