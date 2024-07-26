تقرير: روما تستضيف جولة جديدة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئولين أمريكيون وإسرائيليين القول إنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، الأحد المقبل، في العاصمة الإيطالية روما، مع كبار المسئولين الإسرائيليين والوسطاء (مصر وقطر) في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدر وصفه بالمطلع على الأمر القول إن الاجتماع لن يتضمن مفاوضات تفصيلية بشأن الفجوات المتبقية، لكنه سيركز بشكل أساسي على الاستراتيجية للمضي قدمًا.

وقال مسئول إسرائيلي: "يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة من المستحيل الحصول عليها"، مضيفا أن "نتنياهو في الوقت الحالي ليس على استعداد للتحرك وبالتالي قد نتجه نحو أزمة في المفاوضات بدلاً من التوصل إلى صفقة".

ونقل "أكسيوس" عن مصادر القول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاروه غير متأكدين ما إذا كان نتنياهو يرغب حقا بصفقة لتبادل الأسرى أم يريد منع حكومته من الانهيار.

وأشاروا إلى أن نتنياهو بحث مع بايدن مطالب جديدة وتعهد بإرسال اقتراح محدث خلال يومين إلى الوسطاء.