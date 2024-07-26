تعليق مثير من ميدو حول عودته للملاعب

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جدد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق الجدل حول ما قاله بشأن استعداده للعودة من الاعتزال واللعب من جديد.

وأعاد ميدو نشر مقطع فيديو كان قد نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "إكس" يحمل هدفاً لنجم منتخب مصر السابق بقميص الفراعنة في مرمى ليبيا.

وقال ميدو معلقا: "لم أنته بعد، هناك المزيد سيأتي".

وكان ميدو قد أثار جدلا بإعلان عودته من الاعتزال بعد أكثر من 10 أعوام ابتعد فيها المهاجم السابق عن الملاعب، بل وخاض مهام تدريبية عديدة داخل وخارج مصر.

I’m not done yet.. there is more to come!! https://t.co/Kbm2b9nxJS — Mido (@midoahm) July 26, 2024

ولعب ميدو في مشواره كلاعب ضمن صفوف ناشئين الزمالك قبل أن يخوض رحلة احترافية طويلة بدأت بجنت البلجيكي ثم آياكس الهولندي، وانتقل بين عدة محطات أبرزها روما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني.