 تعليق مثير من ميدو حول عودته للملاعب - بوابة الشروق
الجمعة 26 يوليه 2024 6:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تعليق مثير من ميدو حول عودته للملاعب

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 5:30 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 5:30 م

جدد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق الجدل حول ما قاله بشأن استعداده للعودة من الاعتزال واللعب من جديد.

وأعاد ميدو نشر مقطع فيديو كان قد نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "إكس" يحمل هدفاً لنجم منتخب مصر السابق بقميص الفراعنة في مرمى ليبيا.

وقال ميدو معلقا: "لم أنته بعد، هناك المزيد سيأتي".

وكان ميدو قد أثار جدلا بإعلان عودته من الاعتزال بعد أكثر من 10 أعوام ابتعد فيها المهاجم السابق عن الملاعب، بل وخاض مهام تدريبية عديدة داخل وخارج مصر.

ولعب ميدو في مشواره كلاعب ضمن صفوف ناشئين الزمالك قبل أن يخوض رحلة احترافية طويلة بدأت بجنت البلجيكي ثم آياكس الهولندي، وانتقل بين عدة محطات أبرزها روما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك