تعليق مثير من ميدو حول عودته للملاعب

جدد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق الجدل حول ما قاله بشأن استعداده للعودة من الاعتزال واللعب من جديد.

وأعاد ميدو نشر مقطع فيديو كان قد نشره الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر "إكس" يحمل هدفاً لنجم منتخب مصر السابق بقميص الفراعنة في مرمى ليبيا.

وقال ميدو معلقا: "لم أنته بعد، هناك المزيد سيأتي".

وكان ميدو قد أثار جدلا بإعلان عودته من الاعتزال بعد أكثر من 10 أعوام ابتعد فيها المهاجم السابق عن الملاعب، بل وخاض مهام تدريبية عديدة داخل وخارج مصر.

I’m not done yet.. there is more to come!! https://t.co/Kbm2b9nxJS