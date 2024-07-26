صبحي يدعم الزمالك رغم غيابه عن مواجهة بيراميدز للإصابة

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حرص محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمساندة الفريق أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد صبحي عن اللقاء بسبب إصابته بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف، وسيخضع الحارس للعلاج التحفظي لمدة أربعة أسابيع.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.