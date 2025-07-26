ناشط من سفينة حنظلة: نهدف لرفع معنويات الفلسطينيين بغزة

• الناشط الأمريكي ـ الفرنسي فرانك رومانو: نؤمن بأن وجودنا سيساعد سكان غزة على رفع معنوياتهم، لأنهم يعتقدون أن العالم قد تخلّى عنهم. لكنهم ليسوا كذلك، فنحن قادمون من أجلهم

أكد الناشط الأمريكي ـ الفرنسي فرانك رومانو، أن وجودهم على متن سفينة "حنظلة" المتوجهة إلى غزة لكسر الحصار، يهدف إلى رفع معنويات فلسطينيي القطاع الذين يشعرون بأن العالم تخلى عنهم.

وفي تصريحات من على متن السفينة، قال رومانو: "نؤمن بأن وجودنا سيساعد سكان غزة على رفع معنوياتهم، لأنهم يعتقدون أن العالم قد تخلّى عنهم. لكنهم ليسوا كذلك، فنحن قادمون من أجلهم".

وأضاف أن طاقم السفينة يتمتع بمعنويات عالية ويتحرك بروح جماعية.

وأوضح أنهم تجاوزوا النقطة التي استولت فيها القوات الإسرائيلية على السفينة "مادلين" التي كانت تقوم بالمهمة نفسها.

وذكر رومانو أن السفينة تحمل ألعابا ومواد غذائية ومياهًا وأدوية، خاصة لأطفال غزة، واصفا الأوضاع في القطاع بأنها "مروعة".

وأكد أنهم يريدون دعم نضال الفلسطينيين ضد إسرائيل، والمساهمة في كشف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.

من جانبها، قالت الناشطة فيجديس بيورفاند، من على متن السفينة أيضا، إن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ عام 1948".

وأشادت بيورفاند بتضامن الشباب من أرجاء العالم مع غزة. وعبّرت عن أملها أن تفشل إسرائيل ويعيش الفلسطينيون بحرية.

وفي وقت سابق، وصلت سفينة "حنظلة" إلى الموقع الذي تم فيه الاستيلاء على سفينة "مادلين"، على بُعد نحو 180 كلم من القطاع.

ويقوم تحالف أسطول الحرية ببث تحركات السفينة على الهواء مباشرة عبر حسابه على تطبيق يوتيوب، مع مشاركة صور للرادار بشكل لحظي.

ونشرت عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية إيما فورو، الموجودة على متن السفينة، منشورا عبر منصة إكس، ذكرت فيه أنهم أصبحوا على بُعد أقل من 180 كلم من غزة.

وقالت فورو: "تجاوزنا للتو النقطة التي أوقفت عندها سفينة مادلين. ولم يتبق لنا سوى ليلة واحدة. سنصل إلى هناك"، داعية إلى التضامن مع السفينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن قوات البحرية التابعة للجيش ستسيطر على سفينة "حنظلة" إذا لم تستجب لنداءات التراجع عن مسارها، وذلك في تكرار لسيناريو سابقتها "مادلين" التي جرى اعتراضها في يونيو الماضي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المسؤولين، دون تسميتهم، أنه "إذا لم توافق السفينة على تغيير مسارها والابتعاد عن شواطئ غزة، فإن وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) ستتدخل للسيطرة عليها ونقلها إلى ميناء أسدود".

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته الصحيفة حتى الساعة 15:30 تغ.

وفي 13 يوليو الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

وفي 9 يونيو الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

والثلاثاء، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.