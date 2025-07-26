الولايات المتحدة تعلن عن ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لمشتريات أسلحة لبولندا

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستقدم ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لبولندا التي تقع على حدود روسيا وأوكرانيا، لشراء معدات عسكرية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان أعلنت فيه عن التمويل العسكري الأجنبي لوارسو: «تبقى بولندا واحدة من أقوى حلفاء أميركا وأكثرهم موثوقية في أوروبا (...) فهي دولة تقع على خط المواجهة في الجناح الشرقي لحلف الناتو ورائدة في مجال الاستثمار الدفاعي»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، شريكا رئيسيا لأوكرانيا منذ أن بدء الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وخوفا من التهديدات الروسية، عملت بولندا على مدى سنوات عدة، على تحديث جيشها بسرعة، حيث وقعت سلسلة من عقود مشتريات الأسلحة، معظمها مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما خصصت 4,7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري هذا العام وتسعى إلى زيادته أكثر العام المقبل.

وأشارت بروس في بيانها إلى أن بولندا أبرمت صفقات شراء كبيرة للأسلحة الأميركية، تشمل مروحيات أباتشي الهجومية وأنظمة صواريخ هيمارس وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.