رئيس الإكوادور يصدر مرسوما ثانيا للدعوة لاستفتاء بشأن الجمعية التاسيسية

أصدر الرئيس الإكوادوري دانيل نوبوا يوم السبت، مرسوما ثانيا لإجراء استفتاء يطلب من الناخبين التصويت بشأن الجمعية التأسيسية.

وقال سالم زيدان، وهو محام دستوري إكوادوري، إن هذه الخطوة قد تمنح المجلس الانتخابي في البلاد، الذي أعلن أن الإكوادور تستعد حاليا لإجراء انتخابات، القدرة على عرقلة أي جهود تبذلها المحكمة الدستورية لإيقاف الاستفتاء الذي أصدر نوبوا بشأنه المرسوم الأول في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والذي طلب فيه من الناخبين التصويت على تعديلات رئيسية لدستور البلاد

وكان المجلس الانتخابي في الإكوادور قد أقر يوم السبت، طلب نوبوا لإجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور، فيما تسعى الحكومة المحافظة للحصول على المزيد من الآليات لمكافحة العنف المرتبط بالمخدرات.

غير أن المحكمة الدستورية علقت يوم الجمعة الماضية، الطلب من الناخبين التقرير بشأن تشكيل جمعية تأسيسية في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة عدة دعاوى قضائية ضد هذه الخطوة.

وأضاف زيدان، إن "نوبوا"، يحاول الإفلات من جهود المحكمة الدستورية للسيطرة على الاستفتاء.

وانتخب نوبوا البالغ من العمر 37 عاما، أوائل العام الجاري، لفترة ولاية ثانية.

وسوف يُسأل الناخبون عما إذا كان ينبغي إلغاء الحظر المفروض على القواعد العسكرية الأجنبية في الإكوادور. وما إذا كان ينبغي على الدولة أن تتوقف عن الالتزام بتمويل الأحزاب السياسية.

ونفذ السياسي المحافظ سياسات صارمة ضد عصابات المخدرات، بما في ذلك عسكرة بعض المدن الأكثر عنفا في البلاد، وتعليق بعض الحريات المدنية، وإعلان عصابات المخدرات مقاتلين أعداء.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو، وكانت ذات يوم واحدة من أكثر الدول أماناً في أمريكا الجنوبية.

ولكن معدلات جرائم القتل في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 18 مليون نسمة ، تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2020، حيث تتنافس عصابات المخدرات للسيطرة على طرق التهريب على طول ساحل المحيط الهادئ، وتستخدم الموانئ الإكوادورية لشحن الكوكايين الكولومبي إلى المكسيك.

كما حاولت هذه العصابات ممارسة نفوذها في السياسة المحلية عبر اغتيال أعضاء مجالس المدن ومرشح رئاسي كان ينافس نوبوا في انتخابات خاصة قبل عامين.

وصرح نوبوا، الحليف لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يرغب في زيادة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، التي كانت تدير قاعدة قرب مدينة مانتا حتى انتهاء عقد إيجارها في عام 2009.

وجعل دستور تمت صياغته في عام 2008 تحت قيادة الرئيس اليساري رافائيل كوريا، من غير القانوني أن تدير الجيوش الأجنبية قواعد في الإكوادور.