نجح البنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، فى إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة «بى. تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه مصرى، وقد قام البنك بدور محورى فى هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالى الحصرى، والمنسق الرئيسى، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة «P1» من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملى السندات.

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدى عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى. وقد شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق فى الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

وفى هذا السياق، صرّح عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، قائلًا: «يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التى تُسهم فى دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بى. تك ومكانتها البارزة فى السوق المصرية، كما يعكس قدرات CIB فى تقديم حلول مالية متكاملة».

من جانبه، أضاف عمر الحسينى، الرئيس التنفيذى لأسواق المال العالمية بالبنك: «تأتى هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB فى مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية فى الاكتتاب، ما يؤكد دور البنك كمستشار وشريك مالى موثوق به فى السوق المصرية».

وعقلت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـCIB، قائلة: «يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة فى القطاع غير المصرفى، بما يُسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبى احتياجات السوق».

فيما أكدت جيلان السجينى، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التى توليها شركة بى.تك فى شراكتها المستمرة مع CIB.

وقد شارك البنك التجارى الدولى فى الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتى CI Asset Management CIAM وArab African Investment Management AAIM. كما تولى مكتب معتوق بسيونى وحنّاوى مهام المستشار القانونى للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلى بدور المراجع المالى المعتمد.

ويأتى هذا الإصدار فى إطار استراتيجية البنك التجارى الدولى لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار فى القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكى.