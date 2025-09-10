رئيس وزراء بريطانيا يلتقي بالرئيس الإسرائيلي بعد إدانته للضربة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في المملكة المتحدة، بعد يوم من إدانته للضربة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر.

وقال رئيس الوزراء إن الهجوم الإسرائيلي يمثل "انتهاكا صارخا لسيادة قطر" ويهدد بتأجيج المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف أمس الثلاثاء شخصيات بارزة من حركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ستارمر: "أدين الضربات الإسرائيلية على الدوحة، التي تنتهك سيادة قطر وتخاطر بمزيد من التصعيد في جميع أنحاء المنطقة". "يجب أن تكون الأولوية هي وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد نحو سلام طويل الأمد".