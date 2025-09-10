 رئيس وزراء بريطانيا يلتقي بالرئيس الإسرائيلي بعد إدانته للضربة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 9:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء بريطانيا يلتقي بالرئيس الإسرائيلي بعد إدانته للضربة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 9:49 ص

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في المملكة المتحدة، بعد يوم من إدانته للضربة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر.

وقال رئيس الوزراء إن الهجوم الإسرائيلي يمثل "انتهاكا صارخا لسيادة قطر" ويهدد بتأجيج المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف أمس الثلاثاء شخصيات بارزة من حركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ستارمر: "أدين الضربات الإسرائيلية على الدوحة، التي تنتهك سيادة قطر وتخاطر بمزيد من التصعيد في جميع أنحاء المنطقة". "يجب أن تكون الأولوية هي وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد نحو سلام طويل الأمد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك