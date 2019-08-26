منظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى محاسبة إسرائيل دوليا على أنشطتها الاستيطانية

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دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين، إلى محاسبة دولية لإسرائيل على تصعيد أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرحت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة مسؤولة الإعلام فيها حنان عشراوي، في بيان، بأن "التصاعد الاستيطاني الجنوني، الذي يواصل التهام أراضي دولة فلسطين يعكس العقلية الاستعمارية الانتهازية لمقاول الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة".

واستنكرت عشراوي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء حي استيطاني يضم 300 وحدة بمستوطنة "دوليف" في رام الله، وتسليم اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية في سلفيت في الضفة الغربية.

وقالت "يثبت نتنياهو الفاسد أن المعركة الانتخابية التي يخوضها متسلحا بنهجه الشعبوي المتطرف لا حدود لها ، وإنه من أجل الوصول لمبتغاه يخوض حروبا ويشعل المنطقة برمتها، فها هو الآن وفي سياق سباق الانتخابات، يقدم القرابين للمستوطنين المتطرفين لكسب أصواتهم ويواصل سرقة أرضنا ومواردنا واستباحتها".

وأضافت أن "هذا السلوك الاستعماري تصاعدي وممنهج منذ قيام دولة الاحتلال ويستند بالأساس إلى سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة الأرض والموارد والممتلكات ،وتحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك بدعم أمريكي مطلق سياسيا وقانونيا وماليا".

وأكدت المسؤولة الفلسطينية أنه "آن الأوان لإنزال العقوبات على إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكها المتعمد للقرارات والقوانين الدولية وللمبادئ والقيم الإنسانية".