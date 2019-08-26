الخارجية العراقية: سنتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي خرق

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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصَحّاف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه.

وقال الصحاف إن "وزارة الخارجية ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وتأتي تصريحات الصحاف بعد إعلان قيادة عمليات الحشد الشعبي أن طائرتين مسيرتين إسرائيليتين قصفتا موقعا لأحد ألوية الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل قيادي في الحشد وإصابة اخر بجروح.