أمير مرتضى: ميتشو يرى أن هناك سلبيات كثيرة عند لاعبي الزمالك

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للأبيض يرى أن هناك سلبيات كثيرة عند لاعبي الفريق، وقام برصدها من أجل العمل على معالجتها خلال الفترة القادمة.

وتحدث أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»:"ميتشو يرى أن هناك سلبيات كثيرة، سواء في فردية بعض اللاعبين أو تمركزهم داخل الملعب، وقام برصد كل ذلك وسيعمل على معالجته".

وأضاف:"الجميع أغلق صفحة ديكاداها، لدينا مباراة أمام مصر المقاصة في الكأس، فهو فريق محترم يمتلك جهاز فني مميز، وقام بعمل العديد من التدعيمات القوية وبالتأكيد لن يكون خصما سهلا".

ويخوض الزمالك مواجهة المقاصة بدور الثمانية ببطولة كأس مصر يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب.

يذكر أن ميتشو كان قد تولى المهمة الفنية للزمالك قبل عدة أيام وخاض مباراة إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالي وتغلب عليه 6-0.