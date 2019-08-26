ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظيمة دون امتلاك أسلحة نووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني "إذا كانت الظروف مواتية أو ملائمة".

وجاء إعلان ترامب اليوم الاثنين، في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز الفرنسية، حيث بذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهدًا كبيرًا للتوصل إلى حل للاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران والذي يستهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.

وواجه الاتفاق تهديدًا بالفشل منذ انسحاب الولايات المتحدة الاحادي منه في العام الماضي.

وقال ترامب: "نحن لا نريد أسلحة نووية أو صواريخ باليستية، وفترة أطول من الزمن. هذا أمر بسيط للغاية".

وأكد: "أعتقد حقًا أن إيران يمكن أن تكون دولة عظيمة ولكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".

وحذر ترامب إيران من أنها إذا تصرفت بطريقة عدوانية "فستواجه قوة عنيفة حقا".

وتابع أن اللقاء مع روحاني يمكن أن يعقد في غضون أسابيع، قائلًا: "أعتقد أنه (روحاني) يرغب في لقائي ".

وقال الرئيس الأمريكي "لدي شعور جيد للغاية" بشأن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.

وأضاف: "لدي شعور جيد للغاية بشأن هذا.. أعتقد أننا سنفعل شيئا.. ربما لا يحدث ذلك على الفور، لكنه سيحدث في النهاية".