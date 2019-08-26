البابا يدعو العالم إلى التكاتف لإخماد حرائق الأمازون

دعا البابا فرنسيس يوم الأحد دول العالم للتكاتف من أجل إخماد الحرائق المستعرة في غابات الأمازون قائلا إن المنطقة مهمة لسلامة الكوكب.

وقال لآلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس لحضور عظته الأسبوعية ”كلنا قلقون من الحرائق الضخمة التي اندلعت في الأمازون. دعونا نصلي من أجل إخمادها بالتزام من الجميع. هذه الرئة من الغابات حيوية لكوكبنا“.

وطلبت ست ولايات في منطقة الأمازون بالبرازيل مساعدة الجيش في مكافحة عدد قياسي من الحرائق التي تستعر في الغابات المطيرة وهو ما تسبب في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.