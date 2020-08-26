أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، غلق لجان التصويت أمام الناخبين فى السادسة مساء اليوم، وبدء عملية فرز الأصوات.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة البدرى أحمد ضيف، أن التصويت بكافة المحافظات تم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن انتخابات النقابة اليوم شهدت إقبالا غير مسبوق من الأطباء البيطريين؛ للمشاركة في التصويت، ذاكرا أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوتا، تخطت الـ400 صوت، اليوم.

وأضاف ضيف، فى تصريحات له اليوم، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيبا بيطريا.

وأوضح أن هناك إقبالا من الأطباء البيطريين بالمعاش للتصويت فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج؛ شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: "هذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، وهذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعي للتعبير عن مطالبهم".

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، قنا".