 العربية: تجدد التظاهرات في العاصمة الليبية ضد حكومة الوفاق رغم حظر التجول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية: تجدد التظاهرات في العاصمة الليبية ضد حكومة الوفاق رغم حظر التجول

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 8:34 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بتجدد التظاهرات ضد حكومة الوفاق في «ميدان الشهداء» بالعاصمة الليبية طرابلس رغم فرض حظر التجول.

وقررت ‏حكومة الوفاق الليبية، فرض حظر للتجول بطرابلس، ردا على موجة التظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة الليبية منذ يوم الأحد الماضى.

وقالت حكومة الوفاق، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، إن حظر التجول في طرابلس سيستمر لأربعة أيام وقد يتم تمديده إلى عشرة أيام.

وتشهد طرابلس وعدد من المدن الليبية موجة من التظاهرات منذ يوم الأحد الماضي، احتجاجًا على الأوضاع، ووجود المرتزقة، والتدخل الأجنبي في البلاد.


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