سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 7ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0713 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 78ر5 مليون حالة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على مستوى الولايات المتحدة، أقل من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 8ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 682 ألفا و423 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 9ر0% مقارنة بالتوقيت نفسه أمس الثلاثاء.

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 2ر3% في عدد الإصابات بها بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 6984 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 186 شخصا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد–19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.