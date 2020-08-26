الشرطة الألمانية تضبط 74 كيلوجراما من الماريجوانا

ضبطت الشرطة الألمانية كمية كبيرة من المخدرات والنقود السائلة بحوزة عصابة تعمل على مستوى أوروبا، وذلك بعد تحقيقات أجرتها الشرطة على مدار شهور.

وأعلنت الشرطة والادعاء في مدينة لودفيجسهافن، مساء اليوم الأربعاء، وجود 14 مشتبهًا بهم في الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن المحققين ضبطوا بحوزة العصابة 74 كيلوجرامًا من الماريجوانا ونحو 1.8 كيلوجرام كوكايين، وأكثر من 160 ألف يورو.

وقالت الشرطة إن هناك اشتباها في أن العصابة باعت كميات كبيرة من المخدرات في جنوب ووسط ألمانيا، بالإضافة إلى النمسا وسويسرا.

وكانت السلطات قد ضبطت 65 كيلوجرامًا من الماريجوانا في منتصف مايو الماضي في شاحنة قادمة من إسبانيا، في مكان لصف السيارات في مدينة شتاينهايم، بالقرب من مدينة لودفيجسهافن، وتم إلقاء القبض على ثلاثة رجال.