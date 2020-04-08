بلغاريا تسجل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 15 ألفا و589 حالة.

وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا، حسب ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا 9 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 572 شخصا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تتلقي العلاج في المستشفيات، ليصبح الآن 715 شخصا، 64 منهم في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.

ومن المقرر أن يقترح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم، تمديد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر المقبل.