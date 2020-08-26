ألمانيا تسجل 1576 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 236 ألفا و429 حالة.

وأشارت بيانات المعهد -وفق ما نقلته صحيفة (بيلد) الألمانية- إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و280 حالة، لافتة إلى وجود 16500 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 210 آلاف و600 شخص من الفيروس.