روبرت كوخ: تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 66، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 61.3، وكان يبلغ قبل أسبوع 44.2.

يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع يوليو الماضي 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 12 ألفا و626 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 21 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية هامبورج لم تقدم أية بيانات بشأن إصابات كورونا أو حالات الوفاة اليوم، بحسب المعهد.

يذكر أنه كان تم تسجيل 8400 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 22 حالة وفاة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي. ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ثلاثة ملايين و901 ألف و799 حالة إصابة، ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد أن عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته بلغ 92 ألفا و82 شخصا.