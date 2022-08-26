أمسية ذهبية أحيتها النجمة اللبنانية نوال الزغبى، ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

فعلى مسرح المحكى قابل الحشد الجماهيري الضخم النجمة اللبنانية بترحاب وحفاوة بالغة وبإطلالة براقة جددت عشقها لمصر وشعبها وأعلنت سعادتها وفخرها بالمشاركة في الفعاليات لأول مرة، ثم تغنت بكوكبة من أعمالها واسعة الانتشار كان منها: «ما أندم عليك، ناسينى ليه، على دا العونة، الليالي رجعتني، مين حبيبي أنا، الناس العزاز، عنيك كدابين، اللي اتمنيته» وغيرها، كما استضاف كورال روح الشرق ليصاحبها في أداء أغنية الحفلة.

قبلها وبأصوات واعدة تنتمي لزمن الفن الجميل، قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، كان «منها مصر التي في خاطري، مضناك، القلب ولا العين، رمش عينه، أما براوه، نعناع الجنينة، عطشان يا أسمراني، يا حلو ناديلي، الإطلال، تحيا مصر»، أداها كل من «مصطفى ناصر، مهدي ، رحمة ضاحي، أحمد فايد، محمد هدهود، هاجر، لوجين، ملك، شمس الأسواني، رحمة عصام، ملك عادل، مريم حنفي، أحمد مجدي».

وفي صورة مشرفة تعكس قوة الإرادة والإصرار على التحدي والنجاح عزفت بتناغم وبراعة فتيات أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا مختارات من أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، منها «المصارعون لـ بيزيه، رقصات مجرية لـ برامز، المارش التركي لـ موتسارت، رقصة السيوف لـ خاتشاتوريان، الرقصة الروسية لـ تشايكوڤسكى»، إلى جانب «قضية عم أحمد- فيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت» وغيرها .