 مباحثات جزائرية فرنسية حول إمكانيات التعاون في مجال المؤسسات الناشئة و الابتكار - بوابة الشروق
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مباحثات جزائرية فرنسية حول إمكانيات التعاون في مجال المؤسسات الناشئة و الابتكار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:04 م

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الجزائرية ياسين المهدي وليد إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة و الابتكار.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض المؤسسات الناشئة الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة الجزائرية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر منذ أمس الخميس.

وشهدت هذه الزيارة تنظيم لقاء نقاش بين عدد من المؤسسات الناشئة الجزائرية، ورئيس الجمهورية الفرنسية الذي يرافقه وفد رفيع المستوى.

كما تم طرح، خلال هذا النقاش، عددا من الآليات الفعالة لتجسيد هذا التعاون لصالح النظامين البيئيين لكلا البلدين


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