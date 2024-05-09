زيلينسكي يعتزم استعادة زخم الحرب باستخدام الأسلحة الغربية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم استعادة زخم ساحة المعركة مع وصول الأسلحة الغربية الموعودة.

وأضاف زيلينسكي متحدثا عن خطة كييف لوقف التقدم الروسي في شرق أوكرانيا أنه :" بمجرد وصول إمدادات الأسلحة، سنوقف مبادرتهم".

وجاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في العاصمة كييف.

وانتهت الفعالية فجأة بعد نحو 25 دقيقة بسبب صوت صافرات الانذار من الغارات الجوية.

وقبل أن يترك الميكروفون، قال زيلينسكي إن الجيش الروسي يجمع حاليا قوات في شمال وشرق أوكرانيا استعدادا لهجوم كبير.

وقال زيلينسكي للحضور ، إنه رغم ذلك ، ليس كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للروس كما كانوا يعتقدون ... ليس الأمر أنني أحاول رفع معنوياتكم... هذا هو الواقع".

من جانبها، تحدثت ميتسولا عن الطريق الصعب الذي لا يزال يجب على أوكرانيا أن تسلكه في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنه رغم ذلك ، فإن وعد العضوية الذي قطعه البرلمان الأوروبي سيتم الوفاء به بالتأكيد.