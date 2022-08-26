 شيخ الأزهر يزور كازاخستان سبتمبر المقبل بدعوة من الرئيس الكازاخي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شيخ الأزهر يزور كازاخستان سبتمبر المقبل بدعوة من الرئيس الكازاخي

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
أحمد بدراوى
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 8:52 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 8:52 م

يفتتح مؤتمر زعماء الأديان السابع حول دور قادة الأديان في فترة ما بعد الجائحة

يزور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العاصمة الكازاخية نور سلطان، منتصف سبتمبر المقبل، لافتتاح المؤتمر السابع لزعماء وقادة الأديان، والذي سيتناول "دور زعماء الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد جائحة كورونا".

وكان الإمام الأكبر قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس قاسم جومارت كيميلوفيتش توكايف، رئيس دولة كازاخستان، في فبراير الماضي، لحضور وافتتاح فعاليات المؤتمر، وقد سلم الدعوة له الدكتور مولين اشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات المهمة، حيث يلتقي الإمام الأكبر بالرئيس الكازاخي ورئيس مجلس الشيوخ، وعددًا من القيادات الدينية والشخصيات العامة والبرلمانية الكازاخية لبحث سبل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك، وحوار الأديان والمجالات ذات الصلة.

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