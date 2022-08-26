كاسيميرو: أتمنى بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد

يأمل البرازيلي كاسيميرو، الوافد الجديد لمانشستر يونايتد، في بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قلعة أولد ترافورد.

انتقل كاسيميرو لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة بلغت 70 مليون جنيه إسترليني قادمًا من ريال مدريد، وسبق للبرازيلي أن تزامل مع رونالدو في المرينجي لعدة مواسم، ولا يُخفي كاسيميرو أن رونالدو لعب دورًا في انتقاله لقلعة أولد ترافورد.

وقال كاسيميرو في مقابلة أجراها مع «ESPN Brasil»:" نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، أنه يعلم أنني أحترمه كثيرًا، أتمنى أن يظل معنا، إنه لاعب رائع".

وأضاف:" رونالدو يسجل الكثير من الأهداف، إنه قائد ويمتلك عقلية الفوز، ومهم للغاية بالنسبة لنا في مانشستر يونايتد".

وأتم:" لقد تواصلنا مع بعضنا البعض بسبب اللغة أيضًا، ومنذ اليوم الأول لي هنا ساعدني في كل شئ، ويساعدني كثيرًا وآمل حقًا أن يظل معنا".

وكثرت التكهنات حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد في ظل رغبة النجم البرتغالي في الرحيل والانتقال لإحدى الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.