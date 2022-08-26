 استئناف أعمال ترميم أعمدة الصالة الكبرى بمعابد الكرنك - بوابة الشروق
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استئناف أعمال ترميم أعمدة الصالة الكبرى بمعابد الكرنك

إسلام عبدالمعبود:
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:54 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:54 م
استأنف فريق العمل من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار، أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى في معابد الكرنك، حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و68.

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن صالة الأعمدة الكبرى تتكون من 134 عمودا، وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من ترميم 16 عمودا منها، وسيتم ترميم باقي الأعمدة تباعا.

وأضاف أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتي استعدادا لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية.

ومن جانبه، قال محمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن أعمال الترميم
شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الإتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.


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