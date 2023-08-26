تسببت حالة الطقس السيء والعواصف الترابية الشديدة التي تتعرض لها محافظة الوادي الجديد، على مدار الـ48 ساعة الماضية، في سقوط 15 عمود إنارة منخفض الجهد، وبرج نقل تيار كهربي متوسط الجهد وذلك في مركز الداخلة.

وأكد المهندس ياسر محمود، رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد، في تصريحات له، سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة، مؤكدا أنه تم الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفوري وجرى إحلال عشرة أعمدة، فيما جارٍ استكمال العمل في باقي الأعمدة المتضررة.

وقال إنه تم وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لكافة المناطق السكنية في المحافظة، مشيرا الى أن مركز الداخلة هو الأكثر تضرراً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنه تم العمل على تشغيل الكهرباء بانتظام في المناطق السكنية والخدمية كأولوية قصوى، مراعاة لظروف المواطنين.

وأشار إلى حريق اندلع في قرية الهنداو بمركز الداخلة، نتيجة سقوط عامود إنارة على أسلاك نقل تيار كهربي، ما تسبب في حدوث شرارة في أطراف المحول مع صوت السقوط، وهو ما جعل البعض يظن أن المحول تعرض للانفجار.

وتابع: «لم يحدث انفجار.. ما حدث كان صوت سقوط العامود مع صوت قصور الدائرة الكهربية في أطراف المحول المعروف باسم شورت كهربي هو ما تسبب في الحريق».