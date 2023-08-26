عبرت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وهو العمل الذي وصفته بأنه حقق نسبة متابعة غير مسبوقة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الجمعة، قالت إنها سعيدة بالحصول على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية للغاية من قِبل الجمهور منذ عرض المسلسل.

كما أشادت بانعقاد المهرجان في العلمين، في ظل العلاقة القوية التي تجمعها بالمدينة، قائلة: «أنا أول واحدة سكنت في العلمين وعمري ما تخيلت إها هتكون بالمنظر ده والشكل العالمي ده».

وعبرت هالة، عن تطلعها لأن يتم عقد مهرجان سينمائي عالمي كذلك في الفترة المقبلة.

وتحدثت عن مستجدات أعمالها الفنية، حيث تبدأ اليوم السبت، تصوير مشاهدها في فيلم «كتف قانوني»، الذي يخرجه سامح عبدالعزيز.

واستضافت مدينة العلمين الجديدة، الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وحملت الدورة الثانية هذا العام عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.