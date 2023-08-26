معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا لبناء الوعي للعاملين

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جنوب الوادى برنامج تدريبي يهدف إلى بناء الوعي للعاملين بالجامعة، وذلك بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوصية الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ ذلك.

يعقد البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وخلال كلمة الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، ابدى سعادته باستضافة جامعة جنوب الوادى لهذا البرنامج المميز الذي يهدف لإعداد قائد قادر على تطوير الجامعة، موجهة الشكر لقيادات معهد إعداد القادة على جهودهم المتواصلة في مجال التدريب لمختلف منسوبي الجامعات من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحث المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بالجامعة على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج المهم الذي يهدف الى بناء قدرات العاملين وتنمية خبراتهم.

واستكمل كلمته أن هذا التدريب يسهم فى فهم الحقائق في مجموعة متنوعة من الميادين والقدرة على استيعاب المشروعات القومية التي تُنفذها بلادنا، حيث تُعد المشروعات القومية استثمارًا للمستقبل.

ونقل الدكتور كريم همام تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا خلال كلمته على أهمية بناء الوعي وتطوير المعرفة لدى القادة الجامعيين، مؤكدًا أن هذا البرنامج التدريبي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرات المتدربين وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بمحاضرة عن فن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وحاضر فيها الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الوعي بأهمية اكتساب قواعد الاتيكيت والبروتوكول، وتزويد العاملين بالجامعة بالمهارات والمعرفة اللازمة للتصرف بأسلوب لائق في مختلف السياقات الاجتماعية والمهنية.

حيث تسعى المحاضرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الاتيكيت والبروتوكول في بناء علاقات إيجابية مع الآخرين، وتم تعريف فن البروتوكول والمراسم، وتوضيح أهمية الاتيكيت في البيئة الجامعية والمؤسسات، وكيفية اكتساب قواعد السلوك والتصرف في المناسبات الرسمية والاجتماعات.

وتناول خلال المحاضرة الفرق بين الاتيكيت والبروتوكول وقد شرح اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، واتيكيت الملابس، وغيرها.

كما أوضح الدكتور كريم مدير معهد إعداد القادة فن القيادة الكاريزمية، وتم توضيح مفهوم الكاريزما للمتدربين ، وأوضح أهميتها في تحقيق النجاح والتميز في العمل والحياة اليومية.

وأكد أن القيادة الكاريزمية تتطلب مجموعة من الصفات القيادية، مثل الثقة بالنفس والإيجابية والإلهام والتحفيز والتواصل الفعال، وتحتاج إلى وجود شخصية قوية وحضور مؤثر وقدرة على إدارة وتحفيز الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وحث همام على ضرورة تجنب المشاعر السلبية التي تؤثر على التخطيط وتحقيق الأهداف وعدم التأثر بالأشخاص السلبيين، وتجنب الأماكن والذكريات السلبية، وشرح أيضًا مفاتيح الكاريزما وتتمثل في استخدام الكلمات والنبرات الصوتية ولغة الجسد.