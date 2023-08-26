نقيب الموسيقيين يستدعي عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية أنتِ معلمة

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً.

وأوضح كامل، عبر حسابته بموقع "فيسبوك"، أن ذلك جاء استجابة لما شاهده وأذاعه بعض مقدمي البرامج التليفزيونية، مثل المذيعين أحمد عبد العزيز، ومحمد موسى.

يأتي هذا بعد انتشار فيديو لمطربي المهرجانات، بيكا وعمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يغنيان فيه سويا جزء من أغنيتهما الشهيرة "أنتِ معلمة" مع تغيير بعض كلماتها للهجوم والتطاول على المرأة، وتغيير اسم الأغنية لـ"أنتِ معفنة"، الأمر الذي أثار غضب الكثير.