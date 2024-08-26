الأونروا: توقف 15 بئر مياه عن العمل في دير البلح بسبب العمليات العسكرية المستمرة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن 3 آبار مياه فقط من أصل 18 بئرًا لا تزال تعمل في دير البلح؛ بسبب العمليات العسكرية المستمرة، الأمر الذي أدى إلى نقص في المياه بنسبة 85%.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «لا يقتصر الأمر على أن الناس في غزة يعيشون في حالة خوف دائم على حياتهم، بل إنهم أيضًا يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.. يجب وقف إطلاق النار الآن».

بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، وسط قطاع #غزة، لا تزال ثلاث آبار مياه فقط من أصل 18 بئرًا في المنطقة تعمل، مما أدى إلى نقص في المياه بنسبة 85٪.



لا يقتصر الأمر على أن الناس في #غزة يعيشون في حالة خوف دائم على حياتهم، بل إنهم أيضًا يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم… pic.twitter.com/okj4Pf4QcR — الأونروا (@UNRWAarabic) August 26, 2024

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ325 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و66 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و435 شهيدًا، و93 ألفًا و534 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.