شيرين عبدالوهاب لابنتها بعد تفوقها الدراسي: فخورة بيكي

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع «إنستجرام» الشكر إلى ابنتها مريم، بعد تفوقها وتواجدها ضمن قائمة الأوائل فى مدرستها.

وكتبت شيرين عبدالوهاب: «في البداية، أحب أوجه الشكر لكل الناس اللي دعموا بنتي وأقول لهم كتر خيركم، من صحفيين لجمهور ولأي حد بارك لبنتي وقال كلمة حلوة في حقها، ربنا يخليكم ويجبر بخاطركم وتشوفوا ولادكم أحسن الناس، وربنا يحميهم كلهم من أي شر».

واضافت «شيرين»: «بقول لبنتي مريم، أنا فخورة بيكي شكرًا لأنك حسستيني أن تعبي معاكي ماراحش هدر، شكرًا لأن إنت بنت متربية وشكرًا على أنك مجتهدة في دراستك، ربنا يحميكي ويكفيكي شر عين الحاسدين (قل أعوذ برب الفلق)».