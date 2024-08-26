تنظيم داعش يبث فيديو يظهر المشتبه به في هجوم زولينجن

بث تنظيم داعش المتطرف تسجيل فيديو يزعم فيه أنه يظهر المشتبه به في هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن غربي ألمانيا.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي الدقيقة، يظهر شاب ملثم وهو يحمل سكينا طويلا وهو مواجه للكاميرا. ويتعهد باللغة العربية بالولاء لزعيم التنظيم، مشيرا إليه باللقب الفخري "الأمير".

وأعلن داعش يوم السبت مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.

ولم يكن بالإمكان التحقق من موثوقية الفيديو وما إذا كان الشخص الظاهر فيه هو بالفعل المشتبه به الذي تحتجزه السلطات الألمانية حاليا أم لا.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت النيابة العامة الألمانية إن قاضيا أصدر مذكرة توقيف رسمية بتهمة القتل والانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، من بين تهم أخرى.

ويتبنى الشاب السوري البالغ من العمر 26 عاما أيدولوجية تنظيم داعش ، وانضم إليه في وقت ما قبل 23 أغسطس، وفقا للبيان. كما أضاف البيان أن محاولة ترحيل طالب اللجوء فشلت في عام 2023.

ووقع الهجوم القاتل مساء الجمعة في ساحة السوق بمركز مدينة زولينجن حيث كان يقام مهرجان للاحتفال بالذكرى الـ650 للمدينة.