فلسطين: سنرسل طلبا للانضمام إلى تجمع دول بريكس

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صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الإثنين، أن فلسطين قد تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس" بعد قمة المنظمة في قازان.

وقال نوفل في مؤتمر صحفي: "لقد تلقينا دعوة من الرئيس بوتين للرئيس عباس، وقد تمت دعوته للمشاركة في قمة "بريكس" (محمود عباس) قبل الدعوة، لكننا سنرى ما إذا كان سيشارك رئيس الوزراء".

وأشار نوفل إلى أن "الشيء الأكثر أهمية هو أننا (ممثلو فلسطين ) سنشارك في هذا الحدث"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ووفقا له، فإن رئيسي روسيا وفلسطين يتمتعان بعلاقات جيدة، ويمكنهما إجراء مشاورات في أي وقت.

وتابع نوفل: "بعد مشاركتنا الأولى في القمة، سنرسل طلبًا للانضمام إلى هذه الرابطة".

ووفقا له، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه في إطار قمة "بريكس" ستكون هناك جلسة مخصصة بالكامل لفلسطين.

وفي أغسطس الجاري، أجرى الرئيس الروسي مفاوضات مع نظيره الفلسطيني في العاصمة موسكو.

وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وعميقة مع العالم العربي بشكل عام ومع فلسطين بشكل خاص، وهو ما تقدره موسكو كثيراً.

من جانبه، أشار عباس إلى أن روسيا وفلسطين تربطهما عقود من الصداقة.