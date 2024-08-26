رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وفي مقابلة للتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة في إقليم بني شنقول، قال آبي أحمد: «يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل»، واصفا ذلك بـ«الإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وإفريقيا».

وأضاف أن «نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعًا أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب، من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه سيتم تشغيل 3 توربينات أخرى في ديسمبر المقبل؛ ليبلغ إجمالي التوربينات 7 توربينات، فضلا عن حجز 900 مليون متر مكعب يوميًا منذ الأسبوع الماضي.

وقلل أحمد، من مخاوف التمويل والتي قال إن «بلاده تجاوزت مثل هذه التحديات»، موضحًا أن «حجم المساحة التي تغطيها المياه بلغت 210 كيلومترات، فيما وصل عمق المياه 130 مترًا».

ويأتي هذا الإعلان الإثيوبي دون الوصول لأي اتفاق مع مصر والسودان، بعد أن انتهت آخر مفاوضات في الديس أبابا ديسمبر الماضي.