أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة نظمت 46 قافلة طبية مجانية، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 8851 حالة، وصرف العلاج مجانًا، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي، كما تم عمل نظارات طبية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.

وفيما يتعلق بقوافل الإرشاد الأسري، أوضح "الجيزاوي" أن كليتي التمريض والعلاج الطبيعي نظمتا 9 قوافل توعوية استفاد منها 744 مواطنًا من قرى المحافظة.

كما تم تنظيم 13 قافلة بيطرية بمراكز المحافظة المختلفة، قدمت خلالها الخدمات البيطرية لـ27,389 رأس ماشية، واستفاد منها 1,279 مزارعًا.

أما القوافل الزراعية، فقد نظمت كلية الزراعة 4 قوافل بقرى مركز بنها لتقديم التوعية والإرشاد الزراعي، استفاد منها 91 مزارعًا.

وعلى الصعيد الرياضي، أشار الجيزاوي إلى تنظيم 11 قافلة رياضية بقرى ومراكز الشباب بالمحافظة، استفاد منها 1,143 شابًا وفتاة.

وفي الجانب التوعوي والثقافي، شاركت كليات العلوم، التجارة، الآداب، والتربية في تنظيم 16 قافلة توعوية وتثقيفية بقرى المحافظة، استفاد منها 1,593 مستفيدًا من السيدات والرجال والشباب.

وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة نظمت أيضًا ورش عمل للصناعات اليدوية من خلال كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، حيث أقيمت 12 ورشة استفاد منها 1,096 شخصًا.

وأشار إلى أن الجامعة ساهمت في محو أمية 7,546 دارسًا خلال العام الجامعي 2024/2025، طبقًا لتقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار.

كما تم تنظيم 5 معارض للملابس والمنتجات والسلع الغذائية، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع 30 مؤسسة تعليمية واقتصادية ومجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة استمرار جامعة بنها في تنظيم المزيد من القوافل متعددة التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الصحة العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد "الجيزاوي" في ختام تصريحاته، على أن جامعة بنها تسعى لتحقيق التكامل بين التعليم وخدمة المجتمع، باعتبار ذلك من مفاتيح تحقيق التنمية الشاملة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.