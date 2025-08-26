وكيل زراعة البحيرة يبحث مع جمعية الصفاصيف شكاوى المواطنين لعدم استكمال إجراءات الحيازة

زار الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس ماهر ألماظة متابع الإدارة العامة للتعاون الزراعي، جمعية الصفاصيف الزراعية؛ لبحث بعض شكاوى المواطنين بقرية الصفاصيف الذين تضرروا من عدم استكمال إجراءات نقل الحيازات، وعدم صرف حصة الأسمدة بالكامل، وصرف مدير الجمعية الزراعية بناحية الصفاصيف بمركز دمنهور، حصص أسمدة زيادة عن المقررات السمادية المثبتة على منظومة كارت الفلاح طبقًا للحصر المحصولي على الطبيعة لبعض المزارعين والمتعدين على الأرض الزراعية.

كما فحص وكيل الوزارة، جميع سجلات الأسمدة والدورة المستندية وأذون الصرف بالجمعية (٥ جمعيات و٧ جمعيات)، وسجل الخزينة وسجل ١١٨ مخزنا، ومراجعة الحيازات وإجراءات نقلها بالجمعية، بالإضافة إلى مراجعة الحصر على التابلت من بداية صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى اليوم، ومقارنته بالحصر المعتمد المطبوع ورقيًا.

ويأتي ذلك بحضور المهندس محمد سعد سرحان مدير الجمعية، والمهندس علاء حميدة، والجهاز الإداري، وعاطف الحوفي رئيس الجمعية، وأحمد فاروق أبو يمن سكرتير الجمعية، وتبيّن عدم وجود أي مخالفات.

ووجّه وكيل الوزارة، بضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقة، بالإضافة إلى انضباط سجلات الأسمدة وحماية الأراضي والانضباط الإداري، والعمل على حل مشاكل المزارعين.

كما وجّه بضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام كل اسم في سجل حماية الأراضي للمخالفين، مشدّدا على عدم صرف أي مستلزمات إنتاج لأي متعدٍّ على الأرض الزراعية، مؤكدًا ضرورة قيام الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بدورهما في متابعة أعمال الجمعيات الزراعية يوميًا.

فيما شدد على عدم قيام أي مدير جمعية بجمع كارت الفلاح من المزارعين، وعدم العمل في غير المواعيد الرسمية، على أن يتم ضرب الكارت أمام المزارع شخصيًا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، حرص الوزارة على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين وجميع مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن محافظ البحيرة تشدد على زيارة جميع الجمعيات الزراعية بالمحافظة؛ لمتابعة المشاكل التي يعاني منها المزارعون وحلها فورًا، والعمل على توفير كل مستلزمات الإنتاج الموصي بها من قبل الوزارة من أسمدة ومبيدات للمزارعين.