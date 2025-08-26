هبوط طائرة ركاب صينية في روسيا بسبب عطل فني في محركها

هبطت طائرة ركاب صينية في سيبيريا، بعدما بدأت رحلتها من لندن وكانت متجهة إلى بكين، بسبب عطل فني أصاب محركها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الثلاثاء.

وهبطت بسلام الطائرة – وهي من طراز "بوينج 777" وتابعة لشركة طيران "إير تشاينا"، مستعينة بمحركها الثاني، حيث كان على متنها 250 راكبا و15 من أفراد طاقمها، في مطار نيجنفارتوفسك.

وأفادت قناة "بازا" الروسية على منصة "تليجرام"، بأن الاختيار وقع على مطار نيجنفارتوفسك، بسبب طول مدرجه وطقسه الجيد.

وتقع المدينة، المهمة بالنسبة لصناعة النفط، على بعد نحو 2300 كيلومتر شرق موسكو و3500 كيلومتر من بكين.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن شركة "إير تشاينا" ستقوم بإرسال طائرة بديلة لنقل الركاب.

جدير بالذكر أن الطيران فوق روسيا يعتبر أقصر طريق جوي يربط بين أوروبا وشرق آسيا.