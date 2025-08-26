مدرب الأهلي: المحلة فريق صعب ومتكتل دفاعيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعترف الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، بصعوبة المباراة أمام غزل المحلة، بعد التعادل بين الفريقين في الدوري.

وتعادل الأهلي أمام مستضيفه غزل المحلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال خوسيه ريبييرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «حاولنا السيطرة والاستحواذ أمام فريق يجيد التنظيم الدفاعي وخلقنا فرصًا عديدة».

وأضاف: «كان هناك تسديدة محمود حسن تريزيجيه التي ارتدت من العارضة، وتكرر الأمر في الشوط الثاني بتسديدة أشرف داري».

وتابع: «لسنا سعداء بالنتيجة وكنا نرغب في تحقيق الفوز ولكنه لم يحدث، خاصة مع التكتل الدفاعي للمنافس».

وأتم: «لاحت لنا أكثر من 7 فرص صريحة والأهلي فريق يلعب بشكل هجومي ولديه شراسة ورغبة في الفوز دائمًا».

وتعادل الأهلي للمرة الثانية مقابل انتصار وحيد في مبارياته الثلاث حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز.