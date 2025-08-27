ترامب يتراجع عن تصريحاته: لا نتائج حاسمة قريبا في غزة

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات سابقة له بأن "نتائج حاسمة ستكون خلال بضعة أسابيع" بشأن قطاع غزة، قائلاً: "لا شيء حاسما، هذا الوضع مستمر منذ مدة طويلة".

جاء ذلك ردًا على سؤال عن الأزمة الإنسانية في غزة، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وردًا على سؤال عن تصريحاته أمس الاثنين، بشأن إمكانية خروج نتيجة قطعية في غزة خلال بضعة أسابيع، أكد أنه ليس من الممكن توقع أي شيء نهائي بالخصوص.

وأضاف: "لا شيء حاسما، هذا الوضع مستمر منذ زمن طويل. نتحدث هنا عن آلاف السنين، الوضع هناك مستمر دون أي نتيجة حاسمة، وآمل أن تُحل مشاكل غزة والتي بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت".

والاثنين، أشار ترامب إلى أن الوضع في غزة سيئ للغاية، وقال: "أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة جيدة وحاسمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".​​​​​​​